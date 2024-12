Regione Abruzzo, ultime: Investimenti per Accademia Belle Arti dell’Aquila: verso un’alta formazione in strutture moderne e sostenibili

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:(Regflash)- L’Aquila 1 dic. “Siamo lieti di annunciare che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato lo stanziamento di oltre 9 milioni di euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Questo importante investimento, pari a 9.472.598 euro, rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione delle infrastrutture scolastiche e dell’alta formazione in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Esprimiamo un sentito ringraziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca e alla Ministra Anna Maria Bernini per lo stanziamento di queste ingenti risorse, segno dell’attenzione verso i nostri territori”, ha dichiarato l’Assessore regionale dell’Abruzzo e Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Con questi fondi, ci impegniamo a garantire che i nostri studenti possano formarsi in strutture sempre più moderne, sicure e sostenibili – precisa la nota online. L’intervento non solo migliorerà l’esperienza educativa, ma contribuirà anche a formare artisti e professionisti pronti a rispondere alle sfide del futuro e dell’industria creativa”L’investimento nell’Accademia dell’Aquila è parte di un piano più ampio che prevede oltre 272 milioni di euro per il finanziamento di 54 istituti italiani dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – si legge sul sito web ufficiale. Questi fondi saranno destinati a interventi di ammodernamento che renderanno le strutture più funzionali e all’avanguardia, promuovendo un ambiente di apprendimento stimolante e innovativo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La valorizzazione delle infrastrutture scolastiche è un obiettivo cruciale per il nostro governo regionale”, ha aggiunto l’Assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Investire nella cultura e nell’istruzione significa investire nel futuro della nostra comunità. Siamo determinati a sostenere le nuove generazioni di artisti, affinché possano esprimere al meglio il loro talento e contribuire al patrimonio culturale della nostra comunità nazionale”. U.S. 2024/12/01

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it