Regione Abruzzo, ultime: Istituti penitenziari, Marsilio: 31 nuovi agenti in arrivo per garantire sicurezza

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 29 gen – Un grande sforzo del Governo volto a colmare la carenza di personale anche degli istituti penitenziari abruzzesi grazie alla destinazione di 31 nuovi agenti – aggiunge la nota pubblicata. “Devo ringraziare il sottosegretario Andrea Delmastro che ha subito garantito l’arrivo di nuovi agenti di polizia penitenziaria, il giorno dopo il giuramento degli allievi del 184° corso a Sulmona dove ho avuto modo di incontrarlo e ribadire le difficoltà che le organizzazioni sindacali di categoria mi avevano più volte evidenziato – riporta testualmente l’articolo online. Mai come in questi anni si è registrato un forte aumento delle assunzioni per far fronte alla carenza di personale e anche la Scuola di Sulmona è già al lavoro per l’organizzazione del nuovo corso che, in prospettiva, fornirà altri agenti ai penitenziari della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. La presenza di un maggior numero di agenti significa maggiore sicurezza all’interno delle case circondariali e condizioni di lavoro più serene dopo i numerosi fatti di cronaca che in Abruzzo abbiamo registrato negli ultimi mesi.L’azione del Governo ha l’obiettivo di superare una difficile situazione che da almeno vent’anni condiziona le attività nelle carceri a causa della carenza di personale, accentuata dalle emergenze emerse soprattutto dopo i tagli della polizia penitenziaria, effetto del decreto Madìa dell’ottobre 2017 sulla ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo – Siamo consapevoli che la situazione non è ancora ottimale ma aver invertito la tendenza con l’arrivo di nuovi agenti rappresenta un importante passo in avanti”.Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. 2025/01/29

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it