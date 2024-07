Regione Abruzzo, ultime: Istituti riuniti di assistenza: Verì e Santangelo convocano un tavolo di lavoro

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 30 lug. – “La Regione Abruzzo è al fianco dei lavoratori degli Istituti riuniti di assistenza San Giovanni Battista, così come degli ospiti presso le ASP del territorio, e continua a seguire con attenzione la delicata questione relativa alle difficoltà finanziare dell’ex casa di riposo – riporta testualmente l’articolo online. ”Con queste parole gli assessori regionali Nicoletta Verì, Sanità, e Roberto Santangelo, Sociale, intervengono in merito alla situazione degli istituti riuniti di assistenza San Giovanni Battista (Chieti) e annunciano:“Lunedì 5 agosto si terrà, presso il dipartimento Sanità, un tavolo di lavoro convocato dagli assessorati alla Sanità e al Sociale per fare chiarezza sulla problematica relativa al regime tariffario delle residenze protette, affinché siano tutelati lavoratori e pazienti – precisa il comunicato. Dal punto di vista sanitario – precisa l’assessore Verì – sono già operativi dei tavoli di confronto, a composizione pubblico/privata, in merito all’adeguamento delle rette delle residenze di assistenza – si apprende dal portale web ufficiale. Un percorso avviato da tempo – continuano Santangelo e Verì – che ha subìto dei rallentamenti anche a causa alle difficoltà, manifestate dagli operatori economici del settore, riguardo la compilazione delle schede di analisi dei dati economici somministrate agli istituti – Il lavoro prosegue con l’esame dei fattori di costo che concorrono all’attività di erogazione delle prestazioni socio sanitarie; lo scorso 10 luglio, inoltre, è stato condiviso il format unitario di rilevazione, con i relativi criteri di compilazione delle schede di analisi dei dati economici delle strutture – si apprende dalla nota stampa. Quest’ultime avranno tempo fino al 31 luglio per trasmettere la documentazione all’ASR Abruzzo” concludono gli assessori – aggiunge la nota pubblicata. US 240730

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it