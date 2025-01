Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: Santangelo agli Open day per la promozione riforma 4+2

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 17 gen. – Un’iniziativa comune tra Regione Abruzzo e direzione scolastica regionale per la promozione della nuova filiera formativa tecnologica-professionale che porta alla nascita di una nuova tipologia di scuola, meglio conosciuto come “4+2”. È il senso delle giornate open day che sono state organizzate dall’assessorato all’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale, che prenderanno il via lunedì 20 gennaio – recita il testo pubblicato online. In totale sono 10 gli appuntamenti che vedranno protagonisti l’assessore Roberto Santangelo e il direttore dell’Ufficio scolastico Massimiliano Nardocci, direttamente coinvolti nell’illustrare la nuova proposta formativa/scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. “Ci rivolgiamo direttamente alle famiglie – spiega l’assessore Santangelo – per far capire loro il valore della nuova offerta scolastica sostenuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che consentirà ad alcuni istituti tecnici e professionali di arricchire e valorizzare l’offerta formativa attraverso l’attivazione di percorsi quadriennali sperimentali”. La scelta coinvolge le famiglie i cui figli quest’anno al termine del corso di scuola media dovranno scegliere l’indirizzo scolastico di secondo grado o superiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al compimento dell’esame di maturità i ragazzi otterranno il diploma di scuola superiore che permette l’accesso all’università, ma soprattutto potranno essere inseriti nei corsi biennali degli ITS Academy e conseguire in due anni il diploma accademico di tecnico specializzato – aggiunge testualmente l’articolo online. “La proposta formativa del 4+2 – aggiunge Santangelo – necessita di una esplicitazione più ampia possibile; per questo abbiamo scelto di incontrare le famiglie in quelle scuole che hanno scelto di attivare dal prossimo anno scolastico 2025/2026 il percorso quadriennale sperimentale – Per i prossimi inoltre – conclude – sono previste altre iniziative informative e di sensibilizzazione”.Ecco il calendario degli appuntamenti: lunedì 20 gennaio: ore 15 Istituto Alessandrini a Montesilvano e ore 17 aula consiliare Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Martedì 21 gennaio: ore 15 istituto Palizzi a Vasto e ore 17 Sala di Conversazione a Lanciano; mercoledì 22 gennaio ore 17 all’Aquila sala convegni Ance; giovedì 23 gennaio ore 17 a Chieti Auditorium del Rettorato università di Chieti; venerdì 24 gennaio ore 17 Liceo benedetto Croce ad Avezzano; lunedì 27 gennaio ore 15 Sala comunale di Atri e ore 17 istituto Moretti a Roseto degli Abruzzi; martedì 28 gennaio ore 17 sala Guizza a Popoli – precisa il comunicato. IAV 250117

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it