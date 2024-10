Regione Abruzzo, ultime: Istruzione: Santangelo in visita all’ISS D’Aosta dell’Aquila

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 19 ott. – Proseguono le visite istituzionali presso gli istituti scolastici regionali dell’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo, che oggi ha incontrato gli studenti e il personale dell’I.I.S. Amedeo D’Aosta dell’Aquila, insieme con il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.“L’istituto Amedeo D’Aosta – ha esordito l’assessore Santangelo – è tra le scuole secondarie di II grado più antiche del capoluogo d’Abruzzo e in oltre un secolo di storia ha dimostrato di sapersi adeguare ai cambiamenti della società e di essere in grado di garantire un’offerta formativa adatta alle esigenze di studentesse e studenti – Le scuole professionali, per vocazione, legano l’offerta formativa al mondo del lavoro e questa è una caratteristica fondamentale per rispondere alla richiesta di manodopera specializzata delle imprese e per guidare i giovani verso l’acquisizione di professionalità che siano al passo con i tempi – precisa il comunicato. Con i suoi otto indirizzi – ha proseguito Santangelo – l’I.I.S. Amedeo D’Aosta si conferma essere un’eccellenza del territorio perché valorizza il binomio ‘scienza e tecnologia’ per favorire la crescita della cultura dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’impegno profuso dalla dirigente scolastica, Maria Chiara Marola, e dal corpo docente dell’Istituto è riconosciuto e apprezzato dall’assessorato regionale all’Istruzione che intende portare avanti una politica a favore della piena realizzazione degli obiettivi della scuola in termini di conoscenze, abilità e competenze di ragazze e ragazzi”. COM.ASS. 241019

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it