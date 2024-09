Regione Abruzzo: ultime news, G7 Agricoltura: Imprudente, difendere sovranità alimentare accompagnando processo transizione

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Il vicepresidente della Giunta regionale d’Abruzzo partecipa a evento nazionale in Sicilia con il ministro Lollobrigida e gli assessori delle altre Regioni.”Tutelare le nostre filiere produttive con percorso sostenibile”Siracusa, 24 set. – “Difendere la sovranità alimentare significa consentire a tutti di poter accedere ad una alimentazione di qualità, tutelando le produzioni del nostro Paese accompagnandole nel processo di transizione ecologica ed ambientale con un percorso sostenibile”.Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale d’Abruzzo Emanuele Imprudente, che detiene le deleghe ad Agricoltura, Caccia e pesca e Ambiente, nel corso dell’evento “Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee” che si è tenuto questa mattina presso il Teatro comunale di Siracusa, nell’ambito del G7 Agricoltura e Pesca che si terrà in Sicilia dal 26 al 28 settembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Imprudente è intervenuto all’evento insieme agli altri assessori regionali al ramo, ai rappresentanti di Anci, Upi ed Uncem. Sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, il sottosegretario Masaf Patrizio Lapietra, il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Veronika Vrecionovà, il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo Antonio Decaro – “Nel corso del confronto un accento particolare è stato posto sui cambiamenti climatici e sulla necessità di affrontarli come in una situazione di emergenza – spiega Imprudente – condizione quindi fuori dalle azioni ordinarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Bisogna immaginare delle soluzioni che consentano di tutelare le produzioni e di conseguenza tutto il nostro Paese”.”Occorre accompagnare il processo di transizione nei settori dell’Agricoltura e della Pesca utilizzando anche innovazioni facilmente applicabili, concordando i possibili interventi con gli addetti ai lavori – Il confronto con agricoltori e pescatori sarò fondamentale per definire la nuova politica sulla quale lavorare a sostegno delle filiere produttive, della storia e delle nostre bellezze naturali”. US 240924

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it