Regione Abruzzo: ultime news, Giro d’Italia Women 2024: D’Amario premia la maglia rosa Longo Borghini

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il sottosegretario: “Ancora una grande vetrina per l’Abruzzo”Chieti, 12 lug. “Ancora una volta l’Abruzzo sotto i riflettori grazie ad un grande evento sportivo come il Giro d’Italia Women. Una competizione che sta crescendo, di anno in anno, e che, in questa edizione, vivrà il gran finale a L’Aquila dopo il tappone di domani che arriverà sul Blockhaus”. Sono le parole del Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, appena dopo la conclusione della sesta tappa, la San Benedetto del Tronto-Chieti di 159 chilometri che ha visto trionfare la tedesca Lippert. “Il legame dell’Abruzzo con il ciclismo, declinato sua al maschile che al femminile, – ha proseguito il sottosegretario – è un legame ormai consolidato che, oltretutto, ci conforta nella scelta di puntare anche sui grandi eventi sportivi per promuovere il nostro territorio a livello turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Si può dire che queste tre tappe conclusive del Giro Women, fortemente volute dal presidente Marco Marsilio, – ha proseguito D’Amario – riassumano l’essenza dell’attrattività dell’intero Abruzzo dal momento che toccano tutte e quattro le province, i quattro capoluoghi ed alcune delle zone più suggestive”. Domani mattina partenza da Lanciano ed arrivo in quota, sul Blockhaus, dopo 123 chilometri, nel segno di Alfonsina Strada, prima ciclista donna a gareggiare con gli uomini ed a partecipare ad un Giro d’Italia nel 1924. Proprio ad Alfonsina Strada, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, è stata dedicata una targa commemorativa che sarà collocata lungo la via per il Blockhaus. /240712

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it