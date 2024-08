Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: ecco i provvedimenti adottati oggi 1° agosto

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 1 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. Si è tenuta oggi, una seduta ordinaria della giunta regionale, per l’approvazione dei seguenti atti deliberativi: su proposta del presidente Marco Marsilio, aggiornato l’inventario regionale delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di avere uno strumento attuale per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione della attività riguardanti la qualità dell’aria in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Autorizzato l’utilizzo di economie per un importo pari a € 86.406,81 in favore di un intervento in corso sulla discarica pubblica dismessa in località “C.da Capocroce” , comune di Vacri, a copertura dei maggiori costi derivanti da lavori supplementari e di completamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente, prorogati i termini al 30 settembre 2024 per la presentazione dei piani di utilizzazione agronomica (Pua) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – E’ stato necessario posticipare il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, per fornire alle aziende un intervallo di tempo adeguato per la compilazione e la successiva presentazione dei PUA, anche tenendo conto degli strumenti digitali e dei dati messi a loro disposizione,Approvato uno schema di protocollo d’intesa tra il Dipartimento Agricoltura (DPD) della Regione Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila, per una collaborazione tecnico – scientifica in attività di interesse comune – Il provvedimento non comporta oneri a carico delle parti e l’attuazione del protocollo avverrà su richiesta dei Servizi del Dipartimento Agricoltura secondo modalità e con gli strumenti che le parti concorderanno di volta in volta – si apprende dal portale web ufficiale. Approvato lo schema di accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) finalizzato all’attuazione del programma tecnico-scientifico “Aggiornamento e integrazione delle statistiche forestali della Regione Abruzzo per la pianificazione e la programmazione delle politiche regionali di settore: attività preliminari e preparatorie alla conduzione dell’Inventario Forestale Regionale dell’Abruzzo (IFRA-1), attività necessaria e propedeutica per l’elaborazione del Piano Forestale Regionale previsto dalla L.R. 3/2014”. A tal fine si utilizzano fondi a destinazione vincolata erogati dal MASAF alla Regione per l’attuazione della Strategia Forestale nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La spesa è pari ad € 65.000,00 .Approvate le misure per l’approvvigionamento idrico in caso di carenza o di emergenza idrica che può determinarsi nel comprensorio dell’Ambito Chietino, a causa del perdurare della grave carenza idrico-potabile – La delibera autorizza l’Ente regionale del Servizio Idrico integrato , fino alla data del 31 dicembre 2024, al prelievo dal fiume Trigno, mediante la traversa in località Pietrafracida nel comune di Lentella (CH), della portata stimabile in circa 60 l/s di acqua, e comunque in quantitativo tale da garantire il rilascio di almeno il 50% del valore di portata di DMV previsto – riporta testualmente l’articolo online. Via libera anche alle misure necessarie per l’approvvigionamento idrico nell’ambito del sistema acquedottistico Teramano, con conseguente necessità di attivare il pozzo esistente in località Villa Lempa del comune di Civitella del Tronto (TE), consentendo il prelievo di acqua per garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile, evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti.La captazione di acqua in caso di necessità ed in emergenza è autorizzata per una portata massima di 5 l/s, mediante l’emungimento di acqua dal pozzo esistente ubicato in località Villa Lempa del comune di Civitella del Tronto (TE) per un periodo di otto mesi.Approvato lo schema di “Accordo di Finanziamento per la Concessione di contributi a fondo perduto sotto forma di abbattimento del tasso di interesse in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023.Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo approvate ulteriori disposizioni per l’attuazione degli eventi previsti dall’articolo 20 della L.R. 16/2020 per i quali provvede la Giunta regionale per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, anche avvalendosi della Fondazione Consiglio regionale Eventi”;Su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis, autorizzato il provvedimento di approvazione per la costruzione ed esercizio della cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico, nel Comune di Rivisondoli, in sostituzione della attuale telecabina esaposto RC04 “Vallone – Monte Pratello”.Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri, autorizzato il Comune di Montorio al Vomano, per situazioni di emergenza, alla riserva annuale di una percentuale non superiore al 15% degli alloggi disponibili sul territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. A garanzia della continuità e dell’appropriatezza del percorso clinico dei pazienti per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, presso le strutture private accreditate, la giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, ha stabilito l’unitarietà del tetto complessivo di spesa attribuito alle medesime strutture in caso di pluralità di setting oggetto di contratto – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvati il Bilancio d’Esercizio 2023 della Asl di Teramo e dell’Asl Lanciano Vasto Chieti a seguito di intervenute modifiche e integrazioni.Con atto deliberativo disposta la ripartizione integrale delle risorse e l’approvazione del piano operativo di recupero delle liste di attesa relativo al 2024.L’importo complessivo di € 11.023.976,49 è stato così suddiviso:Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila: € 2.493.383,63;Asl Lanciano-Vasto-Chieti: € 3.222.185,20;Asl Pescara: € 2.711.612,64;Asl Teramo: € 2.596.795,02;Rilascio dell’accreditamento istituzionale in favore della Società Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa a Campli e approvato l’accreditamento della struttura semiresidenziale della Fondazione ANFFAS Onlus di Teramo, a seguito di trasferimento delle prestazioni semiresidenziali di riabilitazione ad una diversa sede – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presa d’atto e recepimento di quanto stabilito dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione da parte delle Regioni, degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2023 con l’individuazione delle linee progettuali e dei vincoli economici – precisa la nota online. I progetti riguardano le seguenti Linee progettuali:1 – Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità;2 – Promozione dell’equità in ambito sanitario;3 – Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica;4 – Piano nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione;5 – La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio – anche in relazione alla fase post pandemica;Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo, per l’anno 2023, ammontano complessivamente ad € 19.277.147,00 con redistribuzione, tra le quattro Aziende sanitarie regionali.Formalizzato l’accordo di collaborazione, mediante stipula di apposita convezione tra la Regione Abruzzo e le Università degli studi dell’Aquila e Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, per assicurare, nell’interesse comune e nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali, la puntuale attuazione dell’intervento PNRR M6C2-2.2.3 – “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Sub-misura: corso di formazione manageriale”.Le università vengono così individuate quali enti di formazione per l’erogazione della formazione manageriale del sistema sanitario regionale K.S. 240801

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it