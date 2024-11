Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati martedì 19 novembre

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 20 nov. – La Giunta regionale, riunitasi in data 19 novembre 2024, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha deliberato l’aggiornamento del Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus – versione 3 – novembre 2024 quale strumento di attuazione del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 e del Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – novembre 2024.Approvati gli schemi di convenzione per disciplinare i rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e le coalizioni territoriali delle aree interne e delle aree urbane funzionali rappresentate dai sindaci del comune capofila – si legge sul sito web ufficiale. Approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. per l’affidamento diretto alla finanziaria regionale del servizio di assistenza tecnica per le attività a supporto dell’Autorità di Gestione Unica PR FESR FSE+ per l’espletamento dei controlli di primo livello, per la verifica della stabilità delle operazioni, per i controlli sulle autodichiarazioni ex DPR 445/2000 e per le attività a supporto dell’Autorità ambientale a valere sul PR FESR Abruzzo 2021- 2027.Approvati il Piano di attuazione degli interventi – Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – versione 3 – novembre 2024 quale strumento di attuazione del PR FESR Abruzzo 2021 2027 e il Piano di individuazione delle azioni e delle strutture responsabili dell’attuazione – novembre 2024.Su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, la Giunta regionale condivide e fa propria la richiesta di partecipazione alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera” di Milano come indicata dalla CCIAA Chieti-Pescara, nonché la proposta di partecipazione al forum adriatico dell’innovazione “Visionaria” della Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA Chieti Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Stabilisce la partecipazione finanziaria della Regione Abruzzo ai suddetti progetti per un importo pari ad € 185.023, di cui € 150.023 per “Artigiano in Fiera” e € 35.000 per “Visionaria”.Su proposta dell’assessore alla Politiche Sociali Roberto Santangelo, modificati i criteri per gli stanziamenti e l’assegnazione agli ambiti distrettuali sociali del Fondo annuale per l’Integrazione Sociosanitaria – F.I.S.S. – della DGR. 43/C del 7 febbraio 2022 Piano Sociale Regionale 2022-2024.Approvato l’atto di indirizzo per l’impiego delle risorse del fondo sociale regionale destinate agli interventi per “innovazione e programmi speciali regionali” per la disponibilità residua complessiva di € 294.000,00,ALFA 241120

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it