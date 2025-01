Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i principali provvedimenti adottati oggi venerdì 31 gennaio 

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 11 dic. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il progetto per il turismo accessibile e inclusivo della Regione Abruzzo denominato “Il Cammino Grande di Celestino, un Cammino di tutti” dell’importo complessivo di € 1.742.529 a carico del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni.Approvato il programma delle iniziative e delle manifestazioni turistiche in Italia e all’estero per l’annualità 2025. Autorizzato l’utilizzo di economie ad invarianza finanziaria per un importo pari a € 90.600 a favore dell’intervento “Lo Spirito d’Abruzzo – Abbazia di Santo Spirito di Morrone- Sulmona”.Approvato lo schema di accordo di servizio tra la Regione Abruzzo, Dipartimento presidenza, programmazione, turismo e l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la committenza (AREACOM), ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 25/2023 e dell’articolo 15 della L.N. 241/1990 e ss.mm.ii – Ai fini della messa in sicurezza permanente dei siti contaminati e della conservazione e ripristino dei suoli, approvato l’aggiornamento dell’anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica e dell’elenco dei siti potenzialmente contaminati”. Su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura e al Sistema idrico Emanuele Imprudente, sono state previste le misure atte a rendere possibile un approvvigionamento in caso di carenza o di emergenza idrica, che può determinarsi nell’ambito del sistema acquedottistico Pescarese, dagli esistenti pozzi di emergenza di Bussi sul Tirino (PE) e dal pozzo n. 9 ubicato in San Rocco, consentendo il prelievo di acqua per garantire i volumi necessari per l’uso idrico potabile del comprensorio ed evitando così riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti – Approvate le risultanze dei campionamenti anno 2024 e assunti gli adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2025. Approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2024-26 dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (A.R.T.A. Abruzzo). Al fine di permettere alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale, con conseguente incremento di quello unionale, e destinare le risorse risparmiate, nazionali e regionali, ai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, al fine di coprire le spese residue, ovvero destinare eventuali fondi residui al Piano Strategico della PAC 2023-2027, la Giunta ha formulato gli indirizzi per avvalersi delle disposizioni nazionali in materia, che hanno come obiettivo di garantire l’utilizzo ottimale delle risorse comunitarie – si apprende dalla nota stampa. Su iniziativa dell’assessore al Personale e al Bilancio Mario Quaglieri, conferite temporaneamente al dirigente del Servizio “Controllo – Monitoraggio” Carlo Amoroso, in caso di assenza o impedimento del direttore titolare Paolo Costanzi, le funzioni di direttore del Dipartimento “Sociale – Enti Locali – Cultura”. Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Roberto Santangelo, approvata la nuova disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo così come integrata e modificata rispetto alla disciplina approvata con DGR n. 659/2024. Su iniziativa dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvati i Piani di Audit esercizio 2025 delle Aziende sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Condivise e preliminarmente approvate le deliberazioni assunte dalla Commissione Regione-Università nella seduta del 14.01.2025, integranti modifiche al Protocollo d’Intesa Regione/Università approvato con D.G.R. n. 250 del 9 maggio 2017. Rinnovata per un anno la collaborazione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e la Regione Abruzzo, con relativa approvazione dello schema di convenzione diretta ad adeguare le normative regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, oltre che a definire una metodologia finalizzata alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – Approvato il documento “Linea Guida per la costruzione e gestione dei Fondi Rischi nei Bilanci del SSR” così come condiviso con le Aziende Sanitarie e in recepimento delle modifiche richieste dal Ministero dell’Economia e Finanze – si apprende dalla nota stampa. Approvati gli indirizzi regionali in materia di prestazioni aggiuntive per il personale del comparto e dell’area sanità a seguito della sottoscrizione del verbale di confronto, in data 14 ottobre 2024, con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali di categoria – si legge sul sito web ufficiale. Presa d’atto ed approvazione dello schema di Accordo di regolamentazione dell’accesso e della partecipazione alla contrattazione regionale che intercorrerà tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici pediatri di libera scelta – si apprende dal portale web ufficiale. Approvata la procedura per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari abilitanti alle professioni sanitarie ex art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i – precisa il comunicato. D.P.C.M. 26 luglio 2011. Presa d’atto e approvazione del documento tecnico riguardante le linee di indirizzo delle Case di comunità, finalizzato all’accesso delle risorse di cui alla missione 6 – componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In Abruzzo sono previste 40 case della comunità, in corso di realizzazione entro il 2026, che rappresentano le strutture sanitarie di prossimità della nuova rete territoriale disegnata dal DM 77/2022, recepito dalla Regione Abruzzo con DGR 773/2022. ALFA 250131

