Regione Abruzzo: ultime news, Giunta, i principali provvedimenti approvati nella seduta di mercoledì 30 ottobre

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 30 ott. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, al fine di favorire l’adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della nuova legge regionale urbanistica, ha fissato i criteri per la concessione di contributi ai Comuni per la redazione dei piani urbanistici e ha disposto l’emanazione dell’apposito avviso pubblico per la concessione degli stessi.Approvato lo schema di convenzione tra il Servizio Relazioni esterne e Comunicazione della Direzione Generale della Regione Abruzzo e il Commissario di Governo per la Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso per il supporto alla comunicazione istituzionale del Commissario attraverso la veicolazione della comunicazione sui canali regionali.Su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, deliberato lo schema di accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione Abruzzo per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti relativi all’attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo SostenibileApprovati gli schemi di convenzione finalizzati a disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo, le imprese e i Comuni presso i quali sono installate le stazioni agrometeorologiche per il servizio di monitoraggio del dipartimento agricoltura – viene evidenziato sul sito web. In deroga alla disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, la Giunta ha posticipato la data entro la quale le aziende devono presentare i Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) relativi alla corrente annata agraria 2023/2024 dal 31 luglio al 10 novembre 2024. Le sanzioni amministrative per la tardiva presentazione del PUA non verranno applicate per la suddetta annata agraria – Sempre su iniziativa del vicepresidente, approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2024-26 dell’A.R.T.A Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore al Bilancio e Personale Mario Quaglieri, la Giunta ha provveduto all’approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025 – 2027 e alla sua presentazione al Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Conferiti a Paolo Costanzi l’incarico di direttore del dipartimento “Sociale – Enti Locali – Cultura”, in posizione di comando dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, e a Giancarlo Misantoni, dirigente regionale, l’incarico di direttore del dipartimento “Infrastrutture – Trasporti”.Deliberata la presa d’atto della ridefinizione del programma del fabbisogno del personale 2024 / 2026 approvata da parte dell’ATER.Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura Roberto Santangelo, stabilite le modalità per il riconoscimento di contributi su spese di viaggio, vitto e alloggio in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sia in attesa di trapianto o sia stato sottoposto a trapianto – riporta testualmente l’articolo online. Destinati 995.000 euro agli interventi a sostegno dei genitori caregiver che assistono i figli minori affetti da malattie rare e in condizione di disabilità gravissima, con necessità di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore, mediante l’assegnazione di un contributo economico pari ad 10.000 euro in favore del genitore che vi si dedica in maniera continuativa e risulta disoccupato o inoccupato – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvato il programma attuativo regionale degli interventi da realizzare con le risorse del Fondo “Dopo di Noi 2021” in cui sono declinate le specificità degli interventi, una quantificazione indicativa delle quote di risorse da destinare alle aree di intervento individuate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le risorse, pari ad 1.818.790 euro, sono ripartite tra i 24 Ambiti Distrettuali Sociali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione – Deliberato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Cultura per dare attuazione all’intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, finanziato con 45mila euro nell’ambito del PNRR. La Giunta prevede altresì la realizzazione di una specifica attività di conoscenza e digitalizzazione di parchi e giardini storici afferenti al progetto summenzionato con l’obiettivo di rafforzare le capacità e le competenze regionali nella valorizzazione di tali beni.Via libera della Giunta all’emanazione di un apposito avviso pubblico per la somma totale di 971.080 euro in attuazione dell’accordo di programma 2022-2024, tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo a sostegno dello svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore – Su iniziativa dell’assessore ai Trasporti e alla Difesa del suolo Umberto D’Annuntiis, allo scopo di dotarsi di uno strumento tecnico fondamentale per la tutela e difesa del suolo, deliberato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara per la realizzazione del Foglio Geologico della Carta Geologica d’Italia, finanziata dall’ISPRA per complessivi 415.600 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvato il progetto di legge regionale inerente disposizioni in materia di spese di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, varato il bilancio d’esercizio 2023 consolidato del Servizio Sanitario Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su iniziativa dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, approvato il disegno di legge sulla partecipazione all’associazione European Chemical Regions Network, la rete delle regioni chimiche europee, ovvero le regioni in cui l’industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell’occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ALFA 241030

