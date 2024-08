Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta del 6 agosto

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 6 ago Si è tenuta oggi a L’Aquila una seduta di giunta, a latere del Consiglio regionale, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti posti all’ordine del giorno ordinario:su proposta del presidente Marco Marsilio, autorizzato l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo alla Società in house Fi.R.A. S.p.A. Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente approvato il bilancio consuntivo 2023 dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente). Su iniziativa dell’assessore Mario Quaglieri aggiornati gli elenchi delle società partecipate e degli enti afferenti alla Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’aggiornamento è funzionale, tra l’altro, al prossimo Piano di razionalizzazione delle società partecipate oltre che al prossimo censimento annuale del Ministero delle Economie e delle Finanze – si apprende dalla nota stampa. Approvato il reinvestimento delle risorse derivanti dalle vendite di alloggi ERP incassate dall’ ATER di Lanciano nell’annualità 2023.Prorogato l’incarico di dirigente del servizio “Tutela sociale – famiglia” del dipartimento Lavoro a Tobia Monaco – recita il testo pubblicato online. Confermato l’assetto organizzativo del Dipartimento “Infrastrutture – Trasporti”.Presa d’atto della proposta del nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti “Sociale Enti Locali Cultura” e “Lavoro e Attività produttive”. Si dà così mandato al Servizio Risorse affinchè renda l’informativa sindacale e richieda il preventivo parere del CUG.Approvata una variazione di bilancio che prevede tra l’altro:

