Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di oggi giovedì 10 ottobre

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 10 ott. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha stabilito con delibera la cronologia di esecuzione di interventi finalizzati ad incentivare la mobilità sostenibile e potenziare l’intermodalità bici-treno attraverso la realizzazione di ciclostazioni e di piste ciclabili su diverse aree del territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono ritenuti prioritari quelli con maggiori chilometri da realizzare, maggiori difficoltà tecniche e ubicazione dell’area di intervento – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse, ottenute dal MASE, saranno erogate a stati di avanzamento per l’importo totale di €15.070.000, così ripartito:• San Vito Chietino – Castel Frentano € 7.578.255• Ciclabile Nat. Gran Sasso € 1.685.949• Pista ciclabile Val Di Foro € 2.099.772• Pista ciclabile Val Vibrata € 1.374.644• Ortona – Orsogna € 800.400• Vasto – Monteodorisio € 650.537• Stazione Piane d’Archi – Atessa Piazzano € 476.834• San Giovanni Teatino € 119.208• Lido Le Morge – Torino di Sangro € 102.178• Vasto Porto € 85.148• Fossacesia – Torino di Sangro € 53.643• Vasto Lebba – Stazione Porto € 43.425Approvato il “Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus – Versione 2 – Settembre 2024” quale strumento di attuazione del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Approvato altresì il “Piano di individuazione delle azioni e delle Strutture Responsabili dell’Attuazione – Settembre 2024”. Disposto l’utilizzo di quota delle risorse FSC 2021-2027 assegnate per il cofinanziamento regionale dei Programmi regionali europei 2021-2027 pari a euro 97.888 di cui alla Deliberazione CIPESS n. 15/2024 per il finanziamento degli interventi del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 inerenti spese di investimento – Approvate le linee di indirizzo per la redazione dell’avviso pubblico a valere sulle risorse della programmazione fsc 21-27 destinate ai Comuni della Regione Abruzzo per la valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo con potenziamento delle infrastrutture e dei servizi – precisa la nota online. L’importo complessivo dell’intervento è di euro 2.500.000.In materia di semplificazione amministrativa, approvata la modulistica unificata e standardizzata regionale riguardante norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sempre su proposta del presidente, approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 per disciplinare le attività di collaborazione istituzionale fra la Regione Abruzzo e l’USR della struttura del Commissario Straordinario con la ricostruzione sisma 2016, ai fini della regolare esecuzione degli interventi successivi.Su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, approvato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) per l’accertamento e il risarcimento dei danni causati da orsi, alle colture e al patrimonio zootecnico, nei territori comunali di competenza regionale – si apprende dalla nota stampa. Su proposta dell’assessore al Bilancio, al Personale e allo Sport Mario Quaglieri, approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 per iscrizione di entrate e di spese in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti:• Potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario – acquisto 6 treni elettrici POP. € 37.190.221• Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT). Premialità 2024. € 99.443• Opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici – Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Locali – € 1.396.878• Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) relativi all’offerta formativa duale della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. € 607.330• Quota tariffaria a titolo di compensazione ambientale trattamento rifiuti AMA. € 900.000• Offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante – si apprende dalla nota stampa. € 217.303• Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione – restituzioni Comune di Vasto e Comune di Torrevecchia Teatina – si legge sul sito web ufficiale. € 19.295• Fondo mense scolastiche biologiche – Riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica e realizzazione di iniziative di informazione e promozione nelle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. € 60.974Approvato il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dall’alienazione di alloggi ERP del Comune di Torre De’ Passeri, dell’importo totale di € 64.540 per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle aree limitrofe – Presa d’atto della programmazione triennale 2024 / 2026 del fabbisogno di personale (Ptfp) e piano di assunzioni anni 2024 – 2026 dell’Ater di Lanciano – recita il testo pubblicato online. Approvato lo schema di Accordo tra Regione Abruzzo e Comitato Regionale CONI Abruzzo per l’organizzazione dell’evento “Finale Nazionale Trofeo CONI 2024 Edizione Invernale”, su condizioni e termini di svolgimento della manifestazione sportiva e la gestione del contributo assegnato pari a € 400.000.Assegnato un contributo finanziario di € 12.000 al Comune di Avezzano (AQ) per l’organizzazione dell’evento sportivo nazionale di Calcio Balilla denominato “Campionato delle Regioni e Coppa Italia”.Sempre su proposta dell’assessore Quaglieri, deliberato il riparto dei contributi fra i vari Capi della L.R. n. 2/2018, “Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”.Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, approvato l’adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore portuale di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. Su iniziativa dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Toscana in materia di implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio a valere per l'annualità 2024.

