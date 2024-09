Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati nella seduta di venerdì 30 agosto

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 30 ago – riporta testualmente l’articolo online. La Giunta regionale, riunitasi in data odierna, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato la standardizzare della modulistica riguardante la notifica in materia veterinaria su tutto il territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Deliberato il documento recante lo schema di “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”: Tale patto dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di appalto del contratto pubblico e l’espressa accettazione dello stesso costituirà condizione di ammissione alla procedura – Sempre su proposta del presidente, disposta la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Giunta e del Consiglio per l’individuazione preliminare degli indirizzi e degli obiettivi per la redazione del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR).Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, è affidato a Vincenzo Rivera l’incarico di direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.Conferito l’incarico di dirigente del servizio “Beni e attività culturali” alla dirigente Eliana Marcantonio – riporta testualmente l’articolo online. Su iniziativa dell’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo, determinato in 50.000 € l’ammontare della quota di partecipazione della Regione Abruzzo quale socio fondatore al fondo di dotazione della fondazione Abruzzo Film Commission. Approvato anche lo schema di atto costitutivo della fondazione – si apprende dalla nota stampa. Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, confermato l’assetto organizzativo del dipartimento Sanità: si dà mandato affinché vengano espletate le procedure per il conferimento dell’incarico di direttore del dipartimento – Deliberata altresì la riapertura dei termini per l’aggiornamento degli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Presa d’atto degli esiti di valutazione della commissione ex dgr 242/23 e aggiornamento degli elenchi idonei al conferimento dell’incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Approvati gli “Indirizzi per la programmazione triennale 2025-2027 delle Aziende Sanitarie Regionali”: le Aziende Sanitarie Regionali dovranno predisporre entro il 30/09/2024 gli Strumenti di programmazione 2025-2027 nel rispetto di tali indicazioni, prevedendo tutti gli interventi e le azioni necessarie per assicurare l’adeguato funzionamento delle strutture e l’erogazione dei LEA.Sempre su proposta dell’assessore, Nicoletta Verì, la Giunta regionale ha preso atto di n. 2 progetti esecutivi di completamento relativi all’intervento denominato “Adeguamento a norma, messa in sicurezza e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo” come di seguito esplicitati:ALFA 240830

