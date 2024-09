Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: i provvedimenti adottati oggi, 25 settembre

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 25 sett. – La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore all’Università Roberto Santangelo ha preso atto del piano triennale 2024/2026 del fabbisogno di personale dell’azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la’Esecutivo ha preso atto dell’accreditamento del Centro Bier di fisioterapia e riabilitazione di Sulmona (Aq), della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) San Vitale di San Salvo (Ch), della Residenza protetta anziani (RAA) di Teramo denominata City Residence, della Residenza protetta anziani (RAA) Casa di Sollievo Istituto Figlie di San Camillo di Bucchianico (Ch) e del Centro Riabilitazione Anesis di Avezzano (Aq).Presa d’atto delle iniziative proposte per la corrente annualità da ciascuna ASL per la costituzione della rete pubblica di strutture per l’assistenza dei pazienti con disturbo dello spettro autistico – riporta testualmente l’articolo online. Approvato il rapporto annuale 2023, predisposto dal servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli alimenti, sullo stato di attuazione della L.R. n. 47/2013 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione – si apprende dalla nota stampa. .Sempre su iniziativa dell’assessore Verì, rideterminata nella misura del 30% la quota pubblica del fabbisogno di strutture di cui alla DGR n. 816/2017 con conseguente e correlativa ridefinizione del fabbisogno pubblico e il fabbisogno privato autorizzatorio di strutture residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Disposti interventi in materia farmaceutica ai fini del contenimento della spesa farmaceutica convenzionata e della appropriatezza prescrittiva – si legge sul sito web ufficiale. Istituita l’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” stabilendo come segue la composizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Presidente: l’Assessore regionale preposto alla tutela della Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. I componenti: per la Regione Abruzzo – dipartimento Sanità: il direttore del dipartimento, il dirigente del servizio Flussi informativi e sanità digitale, il dirigente del servizio Programmazione socio-sanitaria, il dirigente del servizio Risorse umane del SSR. Per l’Agenzia sanitaria regionale: il direttore – Per le Asl: i direttori sanitari e i direttori amministrativi.Le funzioni di segreteria saranno svolte da un’unità di personale, area istruttori, afferente alla direzione del dipartimento Sanità, da individuare con successivo provvedimento del Direttore – si apprende dalla nota stampa. Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente, approvato il Programma per l’organizzazione della Fiera promozionale del Tartufo Edizione 2024 da tenersi a L’Aquila e affidata all’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) quale soggetto attuatore di concerto con i rappresentanti delle Associazioni Tartufai, per un importo pari a euro 156.455,98 per l’anno 2024.Approvato il programma dell’intervento FSC a sostegno della Filiera agroalimentare di contrasto all’emergenza covid denominato “Commercializzazione ed Internazionalizzazione delle imprese abruzzesi nel settore dell’Agrifood”, realizzato e modificato da ARAP sulla base delle richieste dal dipartimento Agricoltura, per un importo di spesa pubblica complessiva di euro 480.000,00. ALFA K.S. 240925…

