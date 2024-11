Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: Marsilio, i principali provvedimenti adottati oggi 12 novembre

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:–(regflash) – L’Aquila, 12 nov. Si è tenuta oggi una seduta straordinaria della giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i provvedimenti più importanti risultano:su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvato il programma di attività della “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche” prevista per il 17 novembre 2024 su proposta dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Approvati i Piani di razionalizzazione 2024 delle ASL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Pescara e aggiornate le “linee guida per l’applicazione della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario nelle aziende sanitarie locali.Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente presa d’atto dello schema di accordo con l’Ersi e del contributo per il prosieguo delle attività circa l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – recita il testo pubblicato online. Gli oneri che ne derivano sono pari a € 300.000.Approvati i criteri per la concessione dei contributi in favore dei Comuni Fucensi per la manutenzione straordinaria della rete stradale e le infrastrutture di mobilità nel Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’onere finanziario complessivo è di € 331.000,00Su proposta del Presidente Marco Marsilio via libera alla proposta progettuale del Formez PA per l’affidamento del servizio finalizzato al potenziamento delle competenze istituzionali e amministrative della Regione Abruzzo e degli enti attuatori, in particolare gli enti locali, per l’implementazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la comunicazione delle iniziative finanziate dal Fondo di Sviluppo e Coesione, sia relativamente al PSC 2000-2020 che all’avvio dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Relativamente al progetto “COESA” approvato anche lo schema di convenzione – si apprende dalla nota stampa. Su proposta dell’assessore al personale Mario Quaglieri, conferito “ad interim”, ad Antonio Forese, già dirigente del servizio “Riforme istituzionali e territoriali” del dipartimento Sociale – enti locali – cultura, l’incarico di dirigente del servizio “Strutture e tecnologie in ambito sanitario – hta” del dipartimento Sanità.Conferito ad interim anche a Mauro Contestabile, già dirigente del servizio “Territoriale per l’agricoltura Abruzzo ovest – Avezzano”, l’incarico di dirigente del servizio “Territoriale per l’agricoltura Abruzzo sud – Chieti” . (regflash) K.S. 241112

