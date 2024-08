Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: provvedimenti ulteriori adottati nella seduta del 6 agosto

Dal sito della Regione Abruzzo:– L’Aquila, 7 ago – riporta testualmente l’articolo online. Nella seduta di martedì 6 agosto la giunta regionale ha approvato le seguenti deliberazioni aggiuntive: su proposta dell’assessore Umberto d’Annuntiis lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Università degli studi “G. d’Annunzio ”di Chieti – Pescara, Dipartimento di Scienze psicologiche della Salute e del territorio – recita il testo pubblicato online. Si tratta di attività di studio e ricerca per la redazione di Linee guida e indirizzi operativi per l’analisi e la classificazione delle frane da crollo nel territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le risorse stanziate ammontano a complessivi €. 160.000,00.Un altro studio interesserà I movimenti franosi ed erosivi nel comune di Roccamontepiano (Ch)-località Pomaro – recita il testo pubblicato online. Anche qui verrà sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, centro di ateneo terra e mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siglata inoltre, una collaborazione tra la Regione Abruzzo e l’Università degli studi di L’Aquila Dipartimento di Ingegneria civile, edile, architettura e ambientale (DICEAA), per uno studio sulla costruzione di un quadro conoscitivo aggiornato in materia di pericolosità idraulica, afferente i corsi d’acqua del territorio regionale – Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente, approvato il Calendario venatorio regionale 2024/2025.Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, approvato l’Accordo di Programma art. 20 L. n. 67/1988 Regione Abruzzo – Adeguamento Antincendio dei presidi ospedalieri pubblici”, redatto secondo la metodologia c.d. MEXA prevista da intesa Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”. (regflash) K.S. 240807

