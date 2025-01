Regione Abruzzo: ultime news, Tavolo istituzionale sulla Marelli: Magnacca, produzione in Abruzzo, Sulmona resta centrale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 29 gen. – “Una giornata che ritengo si possa definire proficua e positiva per due motivi è stato escluso lo spostamento della produzione dall’Abruzzo verso gli altri stabilimenti di Melfi e Rivalta – si apprende dal portale web ufficiale. L’azienda ha constatato la professionalità delle maestranze abruzzesi con la qualità certificata dal cliente e la centralità di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo avuto modo di confrontarci, in maniera serena e costruttiva, con l’azienda e i sindacati – precisa il comunicato. E’ stato ribadito il ruolo vitale di Sulmona per l’economia e le famiglie della valle Peligna”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca a margine dei lavori del tavolo istituzionale dedicato alla Marelli di Sulmona, che si è tenuto questa mattina a Pescara presso l’assessorato – riporta testualmente l’articolo online. La riunione, convocata dall’assessore Magnacca, ha visto la presenza dell’azienda, dei sindacati, delle Rsu aziendali e di Confindustria – si legge sul sito web ufficiale. Hanno partecipato all’incontro anche la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia e il consigliere regionale Maria Assunta Rossi – L’assessore ha sintetizzato quanto è emerso dal tavolo: valutare un nuovo momento di confronto con nuove garanzie di insourcing e commesse prodotte all’esterno per mettere al sicuro i posti di lavoro; trasferire a Sulmona, nello stabilimento più prossimo al maggiore cliente, una sezione del centro ricerche attualmente dislocato a Torino; l’impegno di Regione Abruzzo ad avere una interlocuzione con Stellantis da convocare al prossimo tavolo; la disponibilità della Regione verso l’azienda in termini di supporto e consulenza – E’ stata comunque ribadita come la stagnazione del settore dell’automotive abbia ridotto i livelli produttivi della Marelli del sito abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’azienda ha ricordato che negli ultimi 5 anni sono stati investiti a Sulmona di 22 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. I sindacati, nell’evidenziare i limiti della mono committenza, hanno invitato l’azienda a maggiori investimenti, ad ampliare la clientela, a riportare all’interno dello stabilimento le produzioni esternalizzate – si apprende dalla nota stampa. ALFA 250129

