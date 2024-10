Regione Abruzzo: ultime news, Trofeo hockey CONI 2024: Quaglieri, i lupetti abruzzesi under14 raggiungono un traguardo storico

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 29 ott. – I giovani atleti Under14 della Delegazione Regionale Abruzzo -Federazione Italiana Hockey hanno partecipato al Trofeo CONI, tenutosi in Sicilia, a Catania – viene evidenziato sul sito web. Si tratta della squadra Az hockey Team del Presidente Massimiliano Di Matteo che vincendo la fase regionale ha rappresentato l’Abruzzo – Dopo un impegnativo girone di qualificazione contro Puglia, Liguria e Sicilia, i nostri lupetti hanno saputo rappresentare l’Abruzzo con dedizione e determinazione, portando la regione al suo miglior piazzamento di sempre: un prestigioso 7° posto tra tutte le regioni d’Italia – L’Assessore allo Sport Mario Quaglieri questo pomeriggio, a Palazzo Silone, a L’Aquila, ha premiato i giovani atleti complimentandosi per il risultato raggiunto: “I nostri ragazzi – ha detto Quaglieri – hanno dimostrato non solo talento e preparazione, ma anche un forte spirito di squadra e una grande passione – si apprende dalla nota stampa. Questo risultato è la prova di quanto lo sport giovanile sia in crescita in Abruzzo, grazie all’impegno di ragazzi, allenatori e famiglie che supportano questi percorsi – Complimenti ai nostri lupetti e un ringraziamento a tutto lo staff per aver portato in alto i colori della nostra regione e aver dimostrato cosa significa rappresentare l’Abruzzo in una competizione nazionale, pronti a farsi ambasciatori delle eccellenze sportive giovanili della nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. ”Questi i lupetti under 14 premiati: Federico Crisante, Malak Dahmani, Aurora Biscaini, Yousef El-Jar Mouni, Riccardo Marconi, Dino Cambise, Pietro Sferrazza, Iman Sidqui, Luigi Rubino, Mattia Salustri – Accompagnati dall’allenatore Guido Colizza e dal dirigente Salvatore Biscaini. K.SCOLTA /241029

