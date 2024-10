Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: dal 9 all’11 ottobre stand Abruzzo alla fiera TTG di Rimini

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 4 ott. – C’è anche l’Abruzzo tra le centinaia di espositori nazionali e internazionali alla fiera del turismo TTG – Travel Experience di Rimini in programma dal 9 all’11 ottobre presso il polo fieristico della città romagnola – si legge sul sito web ufficiale. Ed anche quest’anno “è una presenza che si traduce in una promozione del brand Abruzzo nella sua interezza” spiega il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario, che stamane ha presentato lo stand Abruzzo insieme con i presidenti delle Camere di commercio abruzzesi, Gennaro Strever e Antonella Ballone – si apprende dalla nota stampa. “Per gli operatori turistici – ha spiegato D’Amario – il TTG di Rimini è un appuntamento irrinunciabile perché è un evento che mette al centro la promozione “B2B” degli operatori commerciali del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello stand Abruzzo, predisposto anche in questa edizione in collaborazione con le Camere di commercio, saranno presenti 30 operatori turistici che avranno modo di chiudere contratti con tour operator nazionali e internazionali – aggiunge la nota pubblicata. A Rimini – prosegue D’Amario – ci saranno anche i Parchi nazionali abruzzesi, le Aree protette e tutti i partner che tradizionalmente ci sono vicini nella promozione del prodotto Abruzzo per il mondo, a conferma di una squadra che da anni compatta lavora insieme per un unico risultato”.La rinnovata collaborazione Regione-Camere di commercio è stata salutata con favore dalla presidente della Camera Gran Sasso, Antonella Ballone: “soddisfatti di questo sodalizio istituzionale con la Regione, che peraltro incontra buoni riscontri negli operatori affiliati alla Camera che si sentono parte di una gruppo”. L’invito invece “a migliorare la ricezione turistica per incrementare e migliorare l’offerta turistica” arriva dal presidente della Camera Chieti Pescara, Gennaro Strever.Ampio 200 metri quadrati, lo stand Abruzzo ospita, come detto, i 30 operatori turistici abruzzesi che potranno gestire nei propri desk gli appuntamenti già fissati tramite un’agenda online messa a loro disposizione a partire dallo scorso 29 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ognuno di essi avrà quindi l’opportunità di un confronto diretto con i buyer esteri selezionati da ENIT provenienti da oltre 70 paesi e potrà intercettare nuovi clienti per sviluppare nuovi business. IAV 241004

