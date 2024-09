Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, 20 Tour Operator internazionali in visita per scoprire le nostre eccellenze

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 21 set. “L’educational tour rappresenta una tappa fondamentale del programma di marketing territoriale che la Regione Abruzzo sta promuovendo, con l’obiettivo di presentare l’offerta turistica regionale ai principali tour operator nazionali e internazionali – Una più ampia strategia volta a consolidare la nostra presenza sul mercato e a favorire la destagionalizzazione turistica, ossia le presenze fuori dai periodi di picco – recita il testo pubblicato online. Grazie alla varietà e alla ricchezza del nostro territorio, possiamo proporre un’offerta diversificata e competitiva, che ci permette di posizionarci con forza a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. ” Lo ha detto il sottosegretario Daniele D’Amario intervenendo questa mattina, a L’Aquila, nella sede municipale di Palazzo Margherita dove ha tenuto una conferenza stampa con la partecipazione dell’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, del direttore della PMC regionale – Abruzzo Innovatur, Marcello Squicciarini e dei presidenti nazionali di Assoturismo, Vincenzo Messina, il presidente di Assoviaggi Confesercenti, Gianni Rebecchi, il coordinatore nazionale di Assoturismo, Corrado Luca Bianca e il presidente regionale di Confesercenti, Daniele Erasmi. Dal 20 al 22 settembre, venti tour operator affiliati ad Assoviaggi-Confesercenti sono ospiti della Regione Abruzzo per un educational tour organizzato dalla PMC “AbruzzoInnovatur”. L’iniziativa, finanziata attraverso i fondi della programmazione FESR, prevede un ricco programma che spazia dalla promozione delle località costiere fino alla città dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il tour prevede un programma ricco di attività, pensato per mettere in risalto le bellezze naturali, culturali e turistiche della regione, allo scopo di favorire la promozione turistica su scala nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa. D’Amario ha illustrato alcuni dei principali punti di forza dell’offerta turistica abruzzese: “Abbiamo strutturato un itinerario che tocca le città d’arte, come L’Aquila, un gioiello di storia e cultura, e alcune delle più affascinanti località della nostra costa – viene evidenziato sul sito web. Dai paesaggi unici della Costa dei Trabocchi, con le sue tradizioni marittime, al Parco del Cerrano, fino alle dolci Colline teramane, ricche di borghi e panorami mozzafiato – Queste destinazioni rappresentano i nostri asset principali, sui quali puntiamo molto per attrarre visitatori di ogni tipo, per consolidare lo straordinario risultato ottenuto l’anno scorso, +9,21% in termini di presenze e per svelare quello che io definisco il ‘segreto meglio custodito al mondo’ che fino a qualche anno fa era l’Abruzzo”. Il sottosegretario ha poi sottolineato l’importanza di un’offerta turistica integrata che valorizzi e faccia conoscere al mondo l’immenso patrimonio abruzzese: “Sebbene questi siano prodotti strategici per la nostra promozione, non trascuriamo le altre aree della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo è una terra dalle molteplici risorse, che offre esperienze uniche sia per chi cerca la bellezza naturale dei nostri parchi, sia per chi è interessato alla nostra enogastronomia o alla scoperta delle tradizioni locali – Questo approccio integrato ci consente di essere protagonisti sul mercato e di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato”. Il programma riservato ai tour operator di Assoviaggi ha visto ieri la visita alla Costa dei Trabocchi e alla riserva naturale di Punta Aderci a Vasto; oggi è prevista, nella prima parte della giornata, la visita della città dell’Aquila e, successivamente, il trasferimento presso le Colline teramane per la visita alla Cantina Nicodemi – aggiunge la nota pubblicata. L’ultimo giorno dell’educational tour prevede la visita al Parco del Cerrano a Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. AleDIGI 240921

