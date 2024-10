Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, a fine mese dati ufficiali su presenze turistiche 2024

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 4 ott. – “A fine mese forniremo i dati ufficiali sulle presenze turistiche di questa stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per il momento, il dato provvisorio in nostro possesso indica un incremento tendenziale del 3%”. Lo ha rivelato il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, nel corso della conferenza stampa sulla presentazione dello stand Abruzzo al TTG di Rimini.“I nostri uffici statistici stanno elaborando gli ultimi dati di settembre – ha aggiunto – e su quelli in nostro possesso si registra un +3% che considero comunque un buon risultato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ben lontano, è vero, dal quel +9% dell’anno scorso, ma è anche vero che il 2023 è stato un anno particolarmente propizio per il turismo nazionale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Avremo poi modo, con i dati ufficiali alla mano, di fare le considerazioni del caso; voglio solo dire che in questi mesi sono circolati dati e cifre assolutamente fantasiosi, figli di nessun riscontro scientifico e statistico”.Su questo punto, D’Amario ha insistito sostenendo che “è pericoloso per tutto il comparto gettare in pasto dell’opinione pubblica cifre senza alcun riscontro scientifico”. I dati provvisori fotografano comunque “un Abruzzo in salute che ha saputo far fronte a diverse emergenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sorprese arriveranno sugli afflussi legati ai mesi di aprile e maggio, a conferma che la politica di destagionalizzazione che abbiamo avviato sta portando frutti, mentre – ha concluso D’Amario – a luglio abbiamo risentito delle diverse emergenze locali, dalla mucillagine alla crisi idrica”. IAV 241004

