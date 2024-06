Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, Ecosistema marino della Costa dei trabocchi patrimonio da valorizzare

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 11 giu. Il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, questa mattina, a Pescara, in Regione, ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa “La costa dei trabocchi da un’altra prospettiva”, promossa dal Gal “Costa dei trabocchi” insieme al gruppo il Bosso – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro con la stampa sono intervenuti anche il presidnete del Gal Costa dei Trabocchi, Francesco Di Vincenzo, il direttore del Gal, Carlo Ricci, e Paolo, Setta, direttore attività turistiche del gruppo il Bosso – recita il testo pubblicato online. “L’ecosistema marino della Costa dei trabocchi è un patrimonio da valorizzare e da rendere accessibile – ha dichiarato il sottosegretario D’Amario – e rappresenta anche una novità sotto il profilo del marketing turistico visto in Abruzzo siamo stati sempre abituati a considerare la zona costiera sulla base di canoni tradizionali”.Educational, workshop ed riflessioni sulle opportunità di valorizzazione del territorio avranno luogo da giovedì 13 a sabato 15 a San Vito Chietino, Ortona e Casalbordino ed a Rocca San Giovanni – precisa la nota online. L’obiettivo è quello di estendere l’attività di turismo esperienziale anche agli ecosistemi marini della costa abruzzese, in particolare quella dei trabocchi – precisa il comunicato. Nello specifico, sabato 15, a Rocca San Giovanni, a partire dalle ore 10.00, nella torre vinaria di Cantina frentana, è in programma un workshop aperto ad amministratori, portatori di interesse ed operatori turistici – precisa il comunicato. Si tratta dell’evento “Visioni ed opportunità future per la Costa dei trabocchi da un’altra prospettiva”, analisi e confronto su studi e monitoraggi subacquei che saranno presentati da un qualificato panel di esperti – aggiunge la nota pubblicata. US240611

