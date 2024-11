Regione Abruzzo, ultime: Ue, Marsilio: “Conferma Fitto Vice-Presidente ottima notizia per Italia ed Europa”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Bruxelles, 21 ott. – “La conferma della nomina di Raffaele Fitto a Vice-Presidente Esecutivo della Commissione europea è un’ottima notizia per il nostro Paese e per l’Europa”. Così Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni, commenta la conferma del Commissario italiano nell’Esecutivo europeo – recita il testo pubblicato online. “Aver sbloccato l’empasse – aggiunge Marsilio – è stato importante per dare un segnale forte di rispetto delle volontà politiche nazionali e delle competenze del nostro futuro Commissario che più volte ha dimostrato, anche nel suo ruolo di Ministro, di essere persona seria e affidabile”.”Con il via libera sui Vice-Presidenti Esecutivi – conclude Marsilio – la Commissione europea potrà prendere funzione fra pochi giorni, iniziando quel percorso di riforme e cambio di passo che tutti ci auspichiamo – riporta testualmente l’articolo online. In tal senso, avere un Commissario italiano con un portafoglio alla Coesione è un segnale incoraggiante per i territori locali e le regioni europee – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” US112124

