Regione Abruzzo, ultime: UE, Marsilio: “Un piano industriale per l’automotive è cruciale per l’Europa”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Bruxelles, 21 nov. – “Il rafforzamento della competitività europea resta centrale e l’Unione sta finalmente agendo per proteggere i suoi interessi strategici, a partire dal settore automobilistico – ” Lo ha dichiarato Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni, intervenendo alla Riunione del Gruppo interregionale CoRAI a Bruxelles.Marsilio ha accolto con favore l’annuncio di un piano d’azione industriale per l’automotive, definendolo “fondamentale per preservare questa industria in Europa e garantire una transizione giusta per tutte le regioni.” Ha evidenziato l’urgenza di sostenere l’intera filiera della produzione di veicoli elettrici, assicurando che materie prime e tecnologie siano prodotte in Europa per garantire autonomia strategica – si apprende dal portale web ufficiale. “La neutralità tecnologica- ha detto Marsilio- è un principio essenziale – si apprende dalla nota stampa. Non dobbiamo limitarci agli elettrocarburanti ma includere anche i biocarburanti, cruciali per ridurre le emissioni mantenendo competitività.”Marsilio ha poi lanciato un monito: “Le notizie odierne sono allarmanti: Ford taglia 4.000 posti di lavoro in Europa, Audi chiuderà lo stabilimento di Bruxelles. Serve un approccio graduale e un pacchetto di sostegno per facilitare la transizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” FSUS112124

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it