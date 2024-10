Regione Abruzzo, ultime: Università: Santangelo incontra rettore Corsi, collaborazione a tutto campo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 11 ott. – Entrerà nel pieno delle sue funzioni di Rettore dell’Università di Teramo il prossimo 1° novembre, ma l’assessore regionale alla Ricerca e all’Università, Roberto Santangelo, ha voluto incontrare Christian Corsi proprio alla vigilia del suo insediamento – riporta testualmente l’articolo online. “Il rapporto con le Università è vitale per lo sviluppo della regione – sottolinea l’assessore Santangelo – per questo ho voluto incontrare il rettore Christian Corsi, nell’imminenza del suo insediamento, per concordare con lui le iniziative da mettere in campo – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo senso, ho rappresentato al rettore la disponibilità di una regione che sul fronte dell’alta formazione e della ricerca ha intenzione di avviare una programmazione concreta – Per questo è necessario – ribadisce Santangelo – attivare da subito i canali di collaborazione con le tre università abruzzesi, a compimento di una strategia di crescita che la Regione si è data come obiettivo centrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è un caso, infatti, se nella programmazione FSE Plus 2021-2027 una fetta importante delle risorse che ci sono state affidate dall’Unione europea va sotto il nome di alta formazione e ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Non mi riferisco solo al finanziamento dei corsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS), ma anche alla possibilità di finanziare voucher destinati esclusivamente ai ricercatori universitari – precisa il comunicato. Lo abbiamo messo in programmazione, per questo è quanto mai necessario che Regione e Università si parlino consolidando quel rapporto di collaborazione che c’è sempre stato”. IAV 241011

