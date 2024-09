Riaperto il Giardino “Vincenzo Rivera”: Marsilio, confermata vocazione del Gran Sasso alla ricerca scientifica

Regione Abruzzo, la nuova nota online:(L’Aquila, 17 set. “Con la fine dei lavori di ristrutturazione, finalmente questa perla viene restituita alla collettività”.È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Marco Marsilio intervenendo con il rettore Edoardo Alesse e il direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione Vincenzo Rivera alla cerimonia di riapertura del giardino alpino “Vincenzo Rivera”, di proprietà dell’Università dell’Aquila e intitolato al celebre botanico Vincenzo Rivera, che lo fondò nel 1952.“Questo edificio da settant’anni caratterizza con la sua presenza e attività il Gran Sasso ed era un vero dispiacere vederlo ammalorato – Lo stesso giardino botanico è stato troppo a lungo trascurato – riporta testualmente l’articolo online. Un giardino sfiorito è sinonimo di tristezza e di abbandono – aggiunge testualmente l’articolo online. Bene ha fatto l’Università dell’Aquila, con la partnership di tanti soggetti, a cominciare dai carabinieri forestali, presenti qui anche con il loro coro, a investire per rimettere in piedi la struttura, oggi restituita con la massima tecnologia possibile e compatibile con il contesto ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo in un luogo proibitivo per le condizioni climatiche – ha spiegato Marsilio – dove si riesce a svolgere l’attività per non più di tre o quattro mesi, poi la neve letteralmente seppellisce l’intero comprensorio e i tecnici, gli ingegneri, i progettisti e gli architetti hanno realizzato l’intervento pensando anche alle caratteristiche di resilienza che doveva avere la struttura – si legge sul sito web ufficiale. Possiamo dire – ha sottolineato il presidente – di avere un altro gioiello tecnologico che arricchisce il panorama del Gran Sasso, particolarmente vocato all’alta tecnologia – si legge sul sito web ufficiale. Alle nostre spalle abbiamo anche l’osservatorio astronomico e sotto i nostri piedi, a 2000 metri di profondità, i laboratori di fisica nucleare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa è la vocazione del Gran Sasso – Grazie all’Università dell’Aquila per averla pienamente ripristinata – si legge sul sito web ufficiale. Qui non ci saranno solo i turisti, che potranno visitare il giardino e scoprire centinaia se non migliaia di specie arboree e vegetali che vivono e sopravvivono in queste condizioni estreme, ma anche gli studiosi che da tutto il mondo potranno venire a fare i loro esperimenti – aggiunge la nota pubblicata. Questo luogo – ha concluso Marsilio – è soprattutto un laboratorio di ricerca e così si sviluppa e si coltiva la missione dell’Università e del territorio verso l’eccellenza e la ricerca scientifica” ALFA, CG / 240917

