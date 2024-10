Ricerca e sperimentazione nell’agroalimentare: Imprudente, mercoledì firma del protocollo d’intesa tra Regione e Università

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 14 ott. Si terrà mercoledì 16 alle 11,30 nella Sala Senato Accademico del Rettorato dell’Università dell’Aquila a Piazza Santa Margherita 2, la conferenza stampa relativa alla firma del “Protocollo di intesa stipulato tra la Regione Abruzzo/Dipartimento Agricoltura e l’Università degli Studi dell’Aquila per la promozione di attività di ricerca e sperimentazione in ambito forestale, agricolo, alimentare e ambientale”. ‎ Oltre al vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, parteciperanno per l’Università il Rettore prof. Edoardo Alesse e la prof.ssa Federica Cucchiella, referente di Ateneo nei gruppi di lavoro sul Cibo e sull’Educazione sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 241014

