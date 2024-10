Roseto: a folle velocità e con il tasso alcolemico 3 volte sopra la soglia

Teramo – Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, insieme alle Compagnie di Teramo, Giulianova e Alba Adriatica, sono state condotte diverse operazioni per garantire la sicurezza e la legalità in aree frequentate da giovani, tra cui piazze e giardini pubblici. I militari, impiegando anche personale in abiti civili, hanno controllato numerose persone e mezzi, verificando anche il rispetto delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria a soggetti con limitazioni della libertà personale.

In particolare, a Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri della locale stazione hanno intercettato una vettura che percorreva la SS16 a velocità elevatissima, eseguendo una serie di pericolosi sorpassi. L’auto è stata fermata in sicurezza, e il conducente, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato sottoposto a controllo con l’etilometro. Il test ha rilevato un tasso alcolico superiore di tre volte al limite consentito, con un ulteriore aumento durante la seconda misurazione. L’uomo è stato privato della patente di guida e segnalato all’autorità giudiziaria per ulteriori provvedimenti.

Attività di controllo su strade e luoghi pubblici

I controlli, parte di una più ampia operazione di monitoraggio del territorio, hanno visto l’impiego di posti di blocco nelle principali arterie stradali, con lo scopo di identificare conducenti sospetti o sotto l’effetto di alcol e droghe, oltre a intercettare soggetti con comportamenti pericolosi.