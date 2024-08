Roseto, viola i domiciliari per aggredire il datore di lavoro

A Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne del posto per aver violato la detenzione domiciliare. L’uomo, che stava scontando una pena di oltre 21 mesi per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso a evadere dai domiciliari. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, il 45enne si sarebbe allontanato dalla sua abitazione per minacciare e percuotere il suo ex datore di lavoro, avanzando richieste di compensi retributivi. A seguito di questi nuovi comportamenti, l’Ufficio di sorveglianza di Pescara ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.