San Giovanni Teatino, AGGIORNAMENTO INCENDIO

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:E’ in corso una riunione con i vertici della Prefettura e Questura di Chieti per la gestione dell’emergenza dovuta all’incendio scoppiato questa notte nel capannone a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed i responsabili dell’Arta stanno relazionando in merito allo stato di fatto dell’incendo ed al monitoraggio dell’aria – viene evidenziato sul sito web. Nel frattempo l’ordinanza di chiusura è stata estesa anche a PARCHI E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Si raccomanda di continuare a tenere le finestre chiuse in via precauzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Seguiranno aggiornamenti.

