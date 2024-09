San Giovanni Teatino, ALBO VOLONTARI CIVICI

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Da lunedì 9 Settembre 2024 sarà possibile iscriversi all’Albo dei Volontari Civici del Comune di San Giovanni Teatino istituito con Delibera C.C. n.22 del 18/06/2024. Il volontario civico è un cittadino che sceglie di prestare in modo libero e gratuito per un periodo transitorio e vincolato alla realizzazione di progetti di interesse pubblico, attività in diversi ambiti della comunità al solo fine di solidarietà, di impegno civile e di promozione di una cultura della democrazia partecipata – viene evidenziato sul sito web. (art.1 del Regolamento). L’Albo rappresenta uno strumento per garantire la partecipazione attiva e la promozione di valori di convivenza civile e democratica – si apprende dal portale web ufficiale. Il Comune attiverà la partecipazione dei volontari civici relativamente a progetti promossi dall’amministrazIone o da esso patrocinati. L’Albo prevede l’istituzione di tre ambiti d’intervento : AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA AREA AMBIENTALE AREA SOCIALE Possono iscriversi a uno o più ambiti dell’Albo del volontario civico i cittadini che possiedono i seguenti requisiti: a – viene evidenziato sul sito web. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni; b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; c. godimento dei diritti civili e politici; d. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione – d. cittadinanza italiana o essere comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato – Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati, invalidi con o senza assegno di invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. I Volontari Civici effettivamente impegnati saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la R.C.T. relativamente al periodo dell’espletamento delle attività. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell’apposito modulo di adesione e inviata tramite pec o consegnata all’Ufficio Protocollo – riporta testualmente l’articolo online.

