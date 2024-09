San Giovanni Teatino, ANNO SCOLASTICO 2024-2025

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:E’ suonata questa mattina la prima campanella del nuovo anno scolastico per i tantissimi studenti dell’ Istituto Comprensivo GalileoGalilei di San Giovanni Teatino – Insieme alla Dirigente Prof.ssa Francesca Di Tecco, il Sindaco Giorgio Di Clemente e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Cacciagrano hanno accolto tutti i ragazzi nel loro ingresso a scuola, dedicando un momento particolare ai nuovi ingressi delle classi prime – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un grande augurio a tutti voi ragazzi che state iniziando questa nuova avventura scolastica: non sarà un percorso esente da sfide ma sono sicuro che, con la guida e il dialogo dei docenti e con il sostegno delle vostre famiglie, riuscirete ad affrontare anche le fasi di difficoltà. La scuola è il vostro passaporto per il futuro, poichè il domani appartiene a coloro che si preparano ad affrontarlo – recita il testo pubblicato online. Cogliete allora le grandi opportunità formative che vi verranno offerte con passione e speranza”, così il Sindaco Giorgio Di Clemente nel suo saluto agli studenti ed alle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un grazie importante – prosegue l’Assessore Paolo Cacciagrano – va alla Dirigente, a tutto il corpo docente ed al personale scolastico per l’attività di supporto e collaborazione che ci aiutano a garantire servizi sempre più efficienti – precisa la nota online. A voi studentesse e studenti auguro di affrontare con passione e gioia questo anno scolastico e tutto il vostro percorso di studi che vi porterà a costruire il vostro domani”. A tutti gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo l’Amministrazione Comunale ha fatto dono, come negli scorsi anni, del diario scolastico che è stato consegnato questa mattina stessa in tutte le classi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it