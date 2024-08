San Giovanni Teatino, ANZIANA MALATA DI ALZHEIMER SI ALLONTANA DA CASA: RITROVATA DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si era allontanata dalla sua abitazione di Pescara nelle prime ore del mattino e se ne erano perse le tracce – si apprende dalla nota stampa. Sono stati momenti di preoccupazione ieri 1 agosto per un’anziana signora di origini cinesi malata di Alzheimer, i cui i familiari non riuscivano più a trovare e ne avevano già denunciato la scomparsa – si apprende dal portale web ufficiale. A rintracciarla sono stati nel pomeriggio gli agenti della polizia locale in via Mazzini a San Giovanni Teatino, mentre con aria spaesata camminava sul marciapiede – si apprende dalla nota stampa. Una volta avvicinatala gli agenti hanno cercato di rassicurare la donna, tuttavia a complicare la situazione vi era il fatto che la signora non parlava ne comprendeva la lingua italiana, per cui era impossibile comunicare con lei – aggiunge la nota pubblicata. “A quel punto”, afferma il Comandante della Polizia Locale Corrado Tomei, “abbiamo contattato delle persone di origine cinese residenti sul nostro territorio per aiutarci a comunicare con l’anziana signora”. Grazie alla loro collaborazione e all’attività degli agenti intervenuti la donna è stata riaffidata alla figlia che commossa ha ringraziato e riabbracciato l’anziana madre, stupita di come fosse arrivata fino al luogo del ritrovamento –

