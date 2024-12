San Giovanni Teatino, Approvata la delibera per i nuovi loculi a San Giovanni Teatino Alta

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: La Giunta Comunale di San Giovanni Teatino ha approvato la delibera per il progetto di realizzazione di 44 nuovi loculi, di cui 4 di dimensioni extralarge, nel cimitero di San Giovanni Teatino Alta – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento, per un importo complessivo di 150.000 euro, rappresenta una risposta concreta a un’esigenza sentita dalla comunità e costituisce il primo passo di un piano più ampio e articolato – La gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori sarà bandita entro la fine dell’anno, con l’avvio dei lavori previsto per il primo quadrimestre del 2025. Questo progetto non sarà risolutivo di tutte le necessità, ma pone le basi per un intervento di più ampia portata, già avviato con la progettazione di un secondo lotto di lavori, che andrà a completare il piano di espansione del cimitero – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’approvazione di questa delibera segna un passo importante per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco di San Giovanni Teatino – aggiunge testualmente l’articolo online. “Pur consapevoli che si tratta di un primo intervento, stiamo lavorando con impegno per garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni dei nostri cittadini.” L’Amministrazione Comunale assicura che i cittadini saranno aggiornati costantemente sui progressi del progetto, sia per quanto riguarda l’iter burocratico che per l’andamento del cantiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

