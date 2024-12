San Giovanni Teatino, ATTENTO MONITORAGGIO SUL TERRITORIO PER LA PRESENZA DI UN LUPO

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:È in corso sul territorio comunale un attento monitoraggio per la presenza di un lupo, al fine di garantire la sicurezza della comunità e dell’animale stesso – recita il testo pubblicato online. Il Veterinario dell’Ente Parco Majella sta conducendo il monitoraggio con costanza e professionalità, in stretto e continuo contatto con il Sindaco Giorgio Di Clemente e gli altri enti coinvolti – Il territorio è stato messo in sicurezza, anche grazie all’installazione di strumentazione specifica per la cattura del lupo – Questo intervento mira a consentire il trasferimento dell’animale nel suo habitat naturale, ristabilendo così una situazione di tranquillità nella nostra città. Si raccomanda alla cittadinanza la massima cautela e collaborazione, evitando comportamenti che possano creare allarmismo o panico – riporta testualmente l’articolo online. È fondamentale mantenere un atteggiamento responsabile, rispettando le indicazioni fornite dalle autorità preposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Potrebbe agevolare le operazioni la segnalazione con invio della precisa posizione dell’avvistamento del lupo, in modo che si possa intercettare il percorso e valutare un intervento che possa essere efficace – A tal proposito, il Sindaco Di Clemente mette a disposizione il suo numero di telefono (388-1861699), ricordando che la segnalazione ha come effetto il monitoraggio dell’itinerario del lupo e non l’immediato intervento delle autorità, che per essere effettuato necessita di procedure specifiche – Il Comune di San Giovanni Teatino ribadisce il proprio impegno nel seguire tutte le procedure necessarie per la tutela della sicurezza pubblica e della fauna locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it