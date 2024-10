San Giovanni Teatino, ATTIVAZIONE DELLE ECO ISOLE

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Si comunica alla cittadinanza che è imminente la consegna delle card per accedere alle Eco Isole – In questa fase la consegna riguarderà i condomini individuati e associati a ciascuna Eco Isola secondo un ordine temporale già fissato, procedendo per una Eco Isola alla volta – si apprende dal portale web ufficiale. OGNI ABITANTE DEL CONDOMINIO INDIVIDUATO, secondo un preciso calendario, RICEVERÀ UNA COMUNICAZIONE NELLA PROPRIA CASSETTA POSTALE, dove sono esplicitate tutte le informazioni: a chi rivolgersi quando dove Le Eco Isole associate ai condomini verranno attivate contemporaneamente alla consegna delle card. Si coglie l’occasione per RICORDARE che le Eco Isole sono dotate di telecamere di sorveglianza – viene evidenziato sul sito web. Si avvisa la cittadinanza che sono già state rilevate infrazioni che sono attualmente al vaglio dei competenti organi di polizia – si apprende dal portale web ufficiale. Rispettare la funzionalità delle ECO ISOLE non è solo un dovere morale e civico, ma è anche un comportamento prudente per evitare di incorrere in sanzioni onerose e significative –

