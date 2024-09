San Giovanni Teatino, ATTIVITA’ STORICA.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ieri pomeriggio il Sindaco Giorgio Di Clemente, insieme all’Assessore al Commercio Paola Zuccarini, hanno consegnato la targa di Attività Storica nelle mani di Efrem Martelli e della madre Maria, per gli oltre 60 anni di attività sul territorio “Oggi l’emozione è tanta – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente durante la cerimonia di consegna – anche nel ricordo del caro papà, del quale proprio oggi ricorre la nascita – si legge sul sito web ufficiale. Le attività storiche sono una ricchezza per la nostra comunità e questa targa è solo un piccolo modo per dire grazie a una realtà, come quella di Ca’ Martelli, che tanto ha dato alla nostra città, in termini di sviluppo, valori e forza identitaria”. “L’azienda Ca’ Martelli non ha bisogno di presentazione – Siete una risorsa e un esempio per la città – ha proseguito l’assessore Paola Zuccarini – e posso dirvi con certezza che l’amministrazione sarà sempre al vostro fianco per tutelarvi e per cercare nuove strategie e opportunità comuni per lo sviluppo del nostro territorio”. Il Sindaco ha infine letto un messaggio di saluto del Vice Sindaco nonchè Assessore alle Attività Produttive Ezio Chiacchiaretta che non ha potuto partecipare alla cerimonia, dove lo stesso ha sottolineato come l’illuminante lavoro svolto in oltre mezzo secolo, ha fatto di un’azienda familiare il modello di una conduzione virtuosa, donando così lustro e orgoglio anche alla nostra città.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it