San Giovanni Teatino, AUTOSTRADE PER L’ITALIA – CHIUSURA PER LAVORI STAZIONI IN ENTRATA E SVINCOLO IN USCITA.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Autostrade per l’Italia ha comunicato che per eseguire i lavori di ispezione e ordinaria manutenzione dei pali della luce negli svincoli di competenza della Direzione 7° Tronco ed i lavori di manutenzione del cavalcavia n.244 verranno eseguite diverse chiusure dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino seguente a partire già da questa sera nelle stazioni di entrata di: ROSETO DEGLI ABRUZZI CITTA’ SANT’ANGELO ORTONA SAN BENEDETTO DEL TRONTO In allegato l’ordinanza e le chiusure previste da oggi fino al 28/09/2024

