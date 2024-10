San Giovanni Teatino, AUTOSTRADE PER L’ITALIA – CHIUSURA PER LAVORI SVICOLO ENTRATA/USCITA PESCARA-CHIETI

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Autostrade per l’Italia ha comunicato che per eseguire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sull l’Autostrada A-14 Bologna-Taranto si rende necessario eseguire procedere alla chiusura della stazione di PESCARA-CHIETI in entrata in entrambe le direzioni ed in uscita per tutte le provenienze: dalle ore 22.00 di MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2024 alle ore 06.00 di GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2024. ENTRATA CONSIGLIATA in direzione Ancona: CITTA’ SANT’ANGELO ENTRATA CONSIGLIATA in direzione Bari: PESCARA SUD USCITA CONSIGLIATA in direzione Ancona: PESCARA SUD USCITA CONSIGLIATA in direzione Bari: CITTA’ SANT’ANGELO In allegato l’ordinanza completa

