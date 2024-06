San Giovanni Teatino, AUTOSTRADE PER L’ITALIA E STRADA DEI PARCHI

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Autostrade per l’Italia comunica che per eseguire attività di ispezione del cavalcavia n.215 al km 364+030 lungo l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, si rende necessario procedere alla chiusura della corsia di marcia in direzione BARI tra la prog. Km 363+600 e la prog. 364+050 e, contestualmente, la chiusura dello svincolo CITTA’ SANT’ANGELO : dalle ore 23.00 di Martedì 18 Giugno 2024 alle ore 05.00 di Mercoledì 19 Giugno 2024 CHIUSURA ENTRATA IN DIREZIONE BARI Entrata consigliata in direzione Bari: Pescara Ovest Strada dei Parchi SPA comunica che, a causa di urgenti lavori di manutenzione sull’Autostrada A14, si rende necessaria la chiusura della rampa di allacciamento tra l’autostrada A25 e l’autostrada A14, limitatamente al traffico proveniente dall’A25 e diretto verso bari: dalle ore 23.00 di Martedì 18 Giugno 2024 alle ore 05.00 di Mercoledì 19 Giugno 2024 Uscita consigliata (per provenienti da A25 e diretti verso Bari): Svincolo Villanova per proseguire su Raccordo autostradale R12 (asse attrezzato) ed entrare successivamente in autostrada A14 tramite lo svincolo di Pescara Ovest

