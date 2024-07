San Giovanni Teatino, AVVISO ALLA CITTADINANZA – INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA E IDRICA

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’ACA ha APPENA COMUNICATO che dalle ore 9.00 alle ore 16.45 di oggi Giovedì 4 luglio 2024 si verificherà l’interruzione dell’energia elettrica in alcune zone di Sambuceto – recita il testo pubblicato online. Tra le zone interessate è presente anche l’area dove è ubicato anche il serbatoio di Colle Tavoletta Vista l’autonomia, si potrebbero verificare a partire dalle ore 14.00 dei cali di pressione e/o carenza idrica nelle seguenti zone: – Zona Alta del Paese; – Via Belvedere; – Zona Radar; – Via Monte Rosa; – Via Cervino; – Via Marmolada; – Via Monte Bianco; – Via Valle Monte; – Tutte le aree limitrofe alle sopracitate – si apprende dalla nota stampa.

