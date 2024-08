Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Come stabilito dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n.2 del 13/08/2024, la PROVA SCRITTA della selezione pubblica relativa al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINASTRATIVO SETTORE II UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE SGT- avrà luogo presso la PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMAIRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GALILEI” in Largo Wojtyla in San Giovanni Teatino nel giorno LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2024 secondo il seguente calendario: 1° TURNO ore 11.30 2° TURNO ore 14.30 Sulla Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi è possibile visionare l’avviso completo della convocazione dei candidati e il diario della prova scritta – si legge sul sito web ufficiale. https://www.halleyweb.com/c069081/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/224

