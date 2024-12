San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO – Borse di Studio per studenti meritevoli A.S. 2023/2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:L’Amministrazione Comunale, dopo aver acquisito dall’Istituto Comprensivo di San Giovanni Teatino l’elenco degli studenti RESIDENTI in questo Comune che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I° Grado per l’A.S. 2023/2024 con la votazione finale di 9, 10 e 10 e lode, intende individuare studenti meritevoli RESIDENTI nel Comune di San Giovanni Teatino, che hanno conseguito lo stesso diploma, con la stessa votazione finale (9, 10 e 10 e lode), presso Istituti Scolastici con SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. Coloro che intendono partecipare devono presentare la domanda redatta su apposito modulo (ALL. B), a pena di esclusione, entro il giorno 12 Dicembre 2024 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo o, nel caso di trasmissione a mezzo PEC, all’indirizzo comunesgt@pec.it. In allegato Avviso pubblico e modulistica

