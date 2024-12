San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO – EROGAZIONI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’Amministrazione Comunale rende noto che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 16.12.2024 possono essere presentate le domande per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da destinarsi ai nuclei familiari residenti presso il Comune di San Giovanni Teatino entro i limiti di stanziamento del bilancio – riporta testualmente l’articolo online. I destinatari Possono fare richiesta i cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari che versino in uno stato di bisogno con ISEE non superiore ad € 8.000,00. Non sono ammessi al beneficio i percettori di misure di sostegno sociale quale Assegno di Inclusione o Carta Dedicata a TE. Il Servizio Sociale provvederà a formare apposita graduatoria dando priorità ai nuclei familiari con reddito Isee più basso e, conseguentemente, erogare i buoni spesa agli aventi diritto sino a concorrenza della somma disponibile – L’ammontare del beneficio è improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla numerosità del nucleo e precisamente: ✓ un solo componente € 50,00 ✓ composto da n. 2 persone € 100,00; ✓ composto da n. 3 persone € 150,00; ✓ composto da n. 4 persone € 200,00; ✓ composto da n. 5 persone e oltre € 250,00 La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 16.12.2024, mediante una delle seguenti modalità: a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; b) raccomandata postale A/R (non farà fede il timbro postale ma esclusivamente il timbro di arrivo del protocollo del Comune di San Giovanni Teatino); c) posta elettronica certificata all’indirizzo comunesgt@pec.it ; Eventuale mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In allegato l’avviso pubblico e la domanda per i buoni spesa –

