San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO NOMINA AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA’ “SGT MULTISERVIZI SRL”

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Sindaco rende noto che è possibile presentare domanda di candidatura per la nomina ad Amministratore Unico della società SGT MULTISERVIZI srl. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato nel giorno 24 Agosto 2024 ore 12.30 La durata dell’incarico è riferita a n.3 esercizi finanziari (triennale) con decorrenza della nomina e fino al deposito del terzo bilancio societario – riporta testualmente l’articolo online. La domanda dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino in una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo e non quella di spedizione) con consegna a mano tramite posta certificata all’indirizzo comunesgt@pec.it In allegato l’avviso pubblico completo

