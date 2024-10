San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER – PROROGA

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:SI RENDE NOTO che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1613 del 13.08.2024 è stato approvato l’Avviso Pubblico 2024 per “Assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2022. DGR Abruzzo n. 370 del 01.06.2023”, con scadenza alla data del 10 ottobre 2024; che a seguito della verifica delle istanze pervenute che non ricomprendono tutti gli utenti che risiedono nell’Ambito n. 9 “Val di Foro” in possesso dei requisiti richiesti, è stato disposto, con provvedimento dirigenziale n. 1989 del 10/10/2024, il differimento del temine di scadenza alla data del 21 ottobre 2024. I beneficiari degli interventi di cui all’Avviso pubblico 2024 sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, (non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ), così come definita dall’art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280). Può avanzare istanza del contributo di sollievo il caregiver familiare residente in uno dei Comuni dell’ADS n. 09 Val di Foro (Ari – Francavilla al Mare – Miglianico – Ripa Teatina – San Giovanni Teatino – Torrevecchia – Villamagna – Vacri), e anagraficamente convivente con persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima, come definita ai sensi dell’art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016. L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di apposito Accordo di Fiducia tra caregiver familiare ammesso a contributo e l’ECAD n. 9 “Val di Foro” in cui si esplicita l’impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell’assistito presso il proprio domicilio, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio, variazione residenza, ricovero in struttura residenziale dell’assistito, decesso – Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. 1613 del 13.08.2024 e richiamato nel provvedimento di differimento del termine n. 1989 del 10 ottobre 2024, disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sui siti istituzionali dei Comuni dell’ADS n. 09 “Val di Foro”. L’istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare entro e non oltre il 21.10.2024 mediante l’invio PEC all’indirizzo di seguito indicato: protocollo@pec.comune – francavilla – viene evidenziato sul sito web. ch.it (Si precisa che la ricezione delle domande inviate mediante PEC è garantita solo utilizzando una casella PEC e non una EMAIL ORDINARIA). Le istanze trasmesse in modalità diversa da quella indicata saranno irricevibili e NON saranno istruite – si apprende dalla nota stampa. Per tutte le informazioni inerenti requisiti di accesso, tipologie interventi erogabili, priorità di ammissione, incompatibilità, iter di valutazione e assegnazione beneficio, si rimanda all’Avviso Pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

