San Giovanni Teatino, BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ll Responsabile del Settore I rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di FUNZIONARIO CONTABILE “AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – PRESSO IL SETTORE I – AFFARI FINANZIARI-BILANCIO-RAGIONERIA-TRIBUTI-ECONOMATO-PERSONALE-PARTECIPATE” Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Pretorio, in allegato e sul portale di reclutamento “InPA”. La domanda di ammissione deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale Unico di Reclutamento sito web https://www.inpa – gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9f01a4c9f6f64bdcbbe4283c88f3fd6e Scadenza presentazione domande: 30.10.2024

