San Giovanni Teatino, CAMMINATA INCLUSIVA DEL 20 OTTOBRE 2024 – Disciplina del traffico

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’evento denominato CAMMINATA INCLUSIVA 2024 in programma per Domenica 20 Ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 sul territorio di San Giovanni Teatino, con partenza da Piazza Marconi (San Giovanni Alta) ed arrivo nell’area antistante il plesso della Scuola di Dragonara, il Responsabile del Settore V – Polizia Locale ORDINA la circolazione stradale in deroga a quella esistente così come di seguito disciplinata: Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO veicolare dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal piazzale antistante la Chiesa “Mater Populi Teatini” in Dragonara sino all’intersezione con Via Palermo (traliccio dell’illuminazione pubblica) e comunque fino a conclusione dell’evento stesso – riporta testualmente l’articolo online. Istituzione temporanea di DIVIETO DI SOSTA con rimozione con rimozione degli stalli di sosta fronte il plesso scolastico di Dragonara dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e comunque fino a conclusione dell’evento stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. In allegato l’ordinanza completa, già pubblicata sull’albo pretorio on-line – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

