San Giovanni Teatino, Carta di Identità Elettronica, servizio di prenotazione

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si informa la cittadinanza che, a partire da martedì 4 febbraio 2025, sarà possibile richiedere l’emissione della Carta d’Identità Elettronica anche su prenotazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli appuntamenti potranno essere fissati per ogni martedì feriale del mese dalle ore 15:15 alle ore 17:15, telefonando al numero 085 44446217 Per l’emissione di una CIE il cittadino dovrà avere al seguito: • Una fototessera recente nello stesso formato utilizzato per il passaporto – Le indicazioni sulle caratteristiche della foto sono descritte nella sezione “Modalità di acquisizione foto”. • Tessera sanitaria (nel caso non si è già in possesso una Carta d’Identità Elettronica). ➢ In caso di nuova emissione per Carta d’Identità scaduta o deteriorata è necessario restituire il documento scaduto o deteriorato – recita il testo pubblicato online. ➢ In caso di nuova emissione per furto o smarrimento è necessario consegnare la denuncia di furto o smarrimento della carta – viene evidenziato sul sito web. ➢ Per l’emissione di una CIE su appuntamento è richiesto esclusivamente il pagamento elettronico di €22,30 mediante Carta di Credito o Bancomat. SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ ALL’APPUNTAMENTO Per l’emissione di una CIE valida per l’espatrio a cittadini italiani minorenni: In aggiunta alla presenza del minorenne è necessaria la presenza di: o entrambi i genitori → qualora si tratti di una prima emissione CIE o almeno uno dei genitori → qualora si tratti di una nuova emissione per CIE scaduta a condizione che lo stesso esibisca una “DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE per rilascio della Carta d’Identità valida per l’espatrio” firmata dal genitore assente e copia di un suo documento di riconoscimento – Il modulo è scaricabile da qui e va compilato per ogni figlio minorenne che necessita di una CIE. Per l’emissione di una CIE a cittadini Extracomunitari: • È necessario esibire un permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di prenotazione del rinnovo –

